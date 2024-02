Rabiot, il quotidianista è sicuro: «L’Fc Internazionale vuole provare a prenderlo la prossima stagione»

Il giornalista portoghese Pedro Almedia ha scritto sul suo profilo social X di un possibile interesse dell’Inter su Adrien Rabiot

Pedro Almeida, giornalista portoghese, tramite il social X, ha rivelato che i nerazzurri sarebbero interessati a al calciatore della Juventus, Adrien Rabiot.

EXCL: Inter want to sign Adrien Rabiot for next season. #Inter pic.twitter.com/ghdNNih9sM — Pedro Almeida (@pedrogva6) February 1, 2024

EXCL: Inter want to sign Adrien Rabiot for next season”, ha scritto il giornalista portoghese su X.

