Rabiot-Fc Internazionale, clamoroso annuncio di Barzaghi sulla trattativa

Il giornalista Marco Barzaghi ha parlato delle voci di mercato degli ultimi giorni che vogliono l’Inter sulle tracce du Rabiot

Sul proprio canale Youtube, Marco Barzaghi si sintonizza così sulla voce di mercato che vede l‘Inter sul bianconero Rabiot. Quanto c’è di vero? Secondo il giornalista, l’etichetta di “impossibile” non appartiene a questa trattativa, ed ecco il motivo.

RABIOT INTER – «Non sono proprio fake le voci, fatte uscire dal collega portoghese Pedro Almeida, su un interessamento dell’Inter per Rabiot, in scadenza per la Juventus. Non è così fake, c’è un qualcosina sicuramente, anche se il centrocampo è già a posto. Rabiot ha uno stipendio alto, 7 milioni netti, e sta cercando un’intesa per la prossima stagione. La madre procuratrice è molto brava a trovare soluzioni. Il centrocampo dell’Inter con Zielinski si completa, ma occhio alle evoluzioni sul tema e alla rivalità anche sul mercato, vedi Djalò e Lukaku. Il mercato regala sorprese: non mi sembra questo il caso, ma la trattativa, seppur difficile, non bisogna metterla sotto la voce impossibile»

L’articolo Rabiot-Inter, clamoroso annuncio di Barzaghi sulla trattativa proviene da Inter News 24.