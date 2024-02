Rabiot e Bremer i best in questa statistica: il dato

La Juventus ritroverà Adrien Rabiot contro l’Inter. Il francese è in testa nella statistica dei duelli vinti

Come rivelato da Sky Sport, Adrien Rabiot e Gleison Bremer sono i due giocatori della Juventus che sono in testa alla classifica dei duelli vinti.

Il francese è a quota 114 mentre il brasiliano arriva a 110. Al terzo posto di questa classifica c’è Weston McKennie con 82 duelli vinti.

