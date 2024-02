Rabiot di nuovo in gruppo: ecco come sta il francese

Buone notizie per la Juve che ritrova Adrien Rabiot. Il francese ha ripreso ad allenarsi con i compagni

Buone notizie per la Juventus che ritrova Adrien Rabiot. Il francese sta bene ed è tornato ad allenarsi in gruppo. Dunque sarà a disposizione per la gara contro l’Inter.

Rabiot era fermo dal 16 gennaio per un fastidio al polpaccio. Adesso è pronto a riprendersi il suo posto nel centrocampo della Juve.

