Rabiot ci sarà per Vecchia Signora Juventina Empoli? Le ULTIME novità sul suo recupero

Adrien Rabiot è alle prese con un problema al polpaccio e in casa Juve non si vuole correre alcun rischio

Come rivelato da Sky Sport, la Juve non vorrà correre nessun rischio per Adrien Rabiot. Il francese ha un fastidio al polpaccio e si procedere con massima cautela.

In settimana, però, si capirà qualcosa in più visto che Rabiot farà alcune prove in campo.

