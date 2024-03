Quote Internazionale F.C. Empoli F.C., bookies sicuri, ecco l’approfondimento: i #GOL di El Toro di Bahia Blanca Lautaro e Big Markus Thuram valgono…

29 Mar 2024, 22:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

I bookies sono già al lavoro per le quote del match della 30^ giornata di Serie A tra Internazionale ed Empoli F.C.: eccole nel dettaglio La partita di Pasquetta vedrà l’Internazionale scendere in campo, chiaramente favorita contro l’Empoli F.C. nel Monday Night di Stadio Meazzo in San Siro, Milano, . Secondo le quote di BetFlag, la #vittoria* dei leoni nerazzurri è quotata a […]

