Quarti di finale Champions League: UFFICIALI tutti gli accoppiamenti

Poco fa, è andato in scena il sorteggio per i quarti di finale di Champions League. Ecco gli accoppiamenti dei match che andranno in scena ad aprile

Pochi istanti fa sono andati in scena i sorteggi per i quarti di finale di Champions League. Ecco il quadro dei match che si disputeranno ad aprile.

Real Madrid – Manchester City

Arsenal – Bayern Monaco

Atletico Madrid – Borussia Dortmund

Paris Saint Germain – Barcellona

L’Uefa ha già sorteggiato anche il tabellone delle semifinali di Champions League e la vincete di Atletico Madrid – Borussia Dortmund se la vedrà con una tra Psg e Barcellona. Mentre chi vincerà tra Real Madrid e Manchester City incontrerà una tra Arsenal e Bayern Monaco.

