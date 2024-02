Quarta maglia AC Milan, SPOILER del nuovo kit! Le immagini che fanno impazzire i tifosi – NEWS

Quarta maglia Milan, SPOILER del nuovo kit! Le immagini che fanno impazzire i tifosi. Le FOTO della nuova maglia rossonera

Trovano conferme le ultime anticipazioni per quanto riguarda la quarta maglia del Milan nella stagione 2023/2024. Come mostrato sulla copertina di GQ, il kit dei giocatori dovrebbe essere total black con rimando alle guglie del Duomo di Milano.

Questa invece la quarta maglia del portiere #Milan https://t.co/7DOqD8OSAW pic.twitter.com/bCsvan9jNU — Francesco Nasato (@FraNasato) February 4, 2024

Quella del portiere, invece, sta facendo impazzire i tifosi rossoneri sui social per la scelta di colori.

The post Quarta maglia Milan, SPOILER del nuovo kit! Le immagini che fanno impazzire i tifosi – FOTO appeared first on Milan News 24.