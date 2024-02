Quarta maglia AC Milan, ecco come verrà utilizzato il kit tra Napoli e Monza

Quarta maglia Milan, previsto un doppio utilizzo per le prossime due gare di campionato contro Napoli e Monza: i dettagli

Il Milan ha presentato oggi ufficialmente la quarta maglia per la stagione 2023-2024. I rossoneri la sfoggeranno sia contro il Napoli a San Siro che contro il Monza in trasferta.

Contro i partenopei i calciatori indosseranno la versione nera con Maignan che indosserà la versione bianca. Viceversa contro il club brianzolo il prossimo 18 febbraio.

