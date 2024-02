Quarta maglia AC Milan: all’asta le divise autografate da Pulisic, Giroud, Leao e Theo! Come acquistarle

Il Milan ha presentato la sua quarta maglia ufficiale. Ora all’asta le divise autografate da Giroud, Theo, Leao e Pulisic

Nella serata di mercoledì il Milan ha presentato la sua quarta maglia ufficiale realizzata in collaborazione con Puma. Per l’occasione Giroud, Theo, Pulisic e Leao hanno autografato 4 divise che sono state messe all’asta:

Signed shirts from Christian, Oli, Rafa and Theo, from Wednesday night’s launch event, are now available on @MatchWornShirt!#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) February 9, 2024

come comunicato dal club rossonero è possibile per chiunque voglia, soprattutto i tifosi rossoneri acquistarle sul sito di Match Worn Shirt.

