Quarta maglia AC Milan 2023/24: UFFICIALE il nuovo kit dei rossoneri! Il comunicato e tutti i dettagli – NEWS

Quarta maglia Milan, presentato ufficialmente il nuovo kit rossonero della stagione 2023/2024 in collaborazione con PUMA

Milan/Los Angeles, 8 febbraio 2024 — AC Milan e PUMA sono orgogliosi di svelare

il Fourth Kit dei rossoneri per la stagione 2023/24, realizzato in collaborazione con

l’innovativo brand streetwear di Los Angeles, PLEASURES. Il nuovo kit presenta due versioni che fondono le influenze punk, metal e grunge del brand streetwear di Los

Angeles con la bellezza dell’architettura gotica di Milano.

La collaborazione tra AC Milan e PLEASURES unisce lo street-smart al match-ready: il kit è disponibile in due colourway contrastanti, che simboleggiano il passaggio dal tramonto all’alba (black e pristine), consentendo ai tifosi di incarnare lo spirito di AC Milan dal giorno alla notte e in tutti i continenti, da Milano a Los Angeles. Con un richiamo al lifestyle milanese in continua evoluzione, il design del kit rappresenta i momenti più iconici della giornata della città – il tramonto e l’alba ed è racchiuso nel concept della campagna del Fourth Kit, “Out of the Shadows”. Le colourway non solo rappresentano i diversi momenti della giornata di Milano, ma sono connesse anche alla fanbase globale, abbracciando lo stile di vita rossonero ovunque. Aggiungendo un ulteriore elemento di innovazione, entrambe le versioni del Fourth

Kit presentano loghi riflettenti, una novità per AC Milan.

Le due versioni del kit sono state svelate ieri a Milano durante un evento esclusivo in

collaborazione con Slam Jam, durante il quale i giocatori del Milan, i VIP e i media

hanno avuto l’opportunità di vedere le maglie per la prima volta. Contemporaneamente,

i kit sono stati svelati anche a Los Angeles attraverso un’attività di guerrilla posting.

Per la prima volta nella storia del Club, le due versioni del Fourth Kit saranno utilizzate

in partite separate. Nella partita casalinga contro il Napoli, l’11 febbraio, i giocatori

indosseranno la versione black, mentre il portiere sfoggerà la versione pristine, creando

un contrasto visivo sul campo. Nella partita in trasferta contro il Monza, il 18 febbraio,

questa dinamica sarà invertita. Il design ground-breaking e il concetto innovativo si

estendono anche alla squadra femminile del Milan, che indosserà con orgoglio il Fourth

Kit nel derby contro l’Inter del 17 febbraio.

Olivier Giroud, attaccante di AC Milan e ambassador PUMA, ha commentato il

nuovo Fourth Kit: «Sono entusiasta di indossare questo bellissimo kit in campo. È

diverso da qualsiasi cosa abbia visto prima, con due versioni che possono essere

utilizzate sia dal portiere che dai giocatori. Questo dimostra la creatività e

l’innovazione di AC Milan, PUMA e PLEASURES, che hanno creato un kit con un

design all’avanguardia e un concetto sorprendente che cattura veramente l’essenza

della legacy e dell’ambizione del Milan».

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha aggiunto: «Questo kit

innovativo, realizzato dal nostro partner PUMA in collaborazione con PLEASURES,

dimostra l’impegno di AC Milan e PUMA nel voler superare i confini della moda e

dello sport, offrendo ai tifosi un’esperienza visivamente coinvolgente che va oltre i

tradizionali confini dell’abbigliamento calcistico. Le due iterazioni del kit non solo

riflettono l’audace identità del Club, ma uniscono anche il nostro heritage e il nostro

futuro, fondendo elementi gotici dell’architettura e dei monumenti della nostra città

con un design estremamente innovativo, che include elementi per noi rivoluzionari,

come i loghi riflettenti».

Marco Mueller, PUMA Senior Head of Product Line Management Teamsport

Apparel, ha dichiarato: «Lavorare a questo kit ci ha permesso di unire in modo

creativo l’iconico street style del Milan con il tocco distintivo di PLEASURES.

Abbiamo puntato a un design che risuonasse sia con l’atmosfera di Los Angeles e

Milano che con la storia dell’AC Milan. La collaborazione è stata un’opportunità per

superare i confini del design tradizionale dei kit, assicurando che ogni elemento sia

infuso di innovazione, cultura e impronta globale del Club».

Alex James, Co-Founder di PLEASURES, ha concluso: «AC Milan è una squadra

iconica a livello mondiale. Crescendo in un quartiere italo-americano, l’AC Milan era

l’unica squadra che contava. Si chiude così un cerchio nella mia vita, perché ora il mio

brand PLEASURES ha l’occasione di collaborare con PUMA».

La nuova maglia Authentic è dotata di una tecnologia all’avanguardia che garantisce

performance e comfort ottimali in campo. Realizzato con il tessuto ULTRAWEAVE,

il kit vanta un design strutturato ed elasticizzato in 4 direzioni che riduce il peso e

l’attrito, consentendo ai giocatori di muoversi liberamente e comodamente. La

tecnologia dryCELL integrata nel tessuto è progettata per mantenere il corpo asciutto.

La versione Replica è dotata di tecnologia DryCELL per la traspirazione del sudore,

per mantenere il giocatore asciutto e comodo per tutti i 90 minuti e oltre,

indipendentemente dall’ora, dal campo o dal luogo. Entrambe le maglie sono realizzate

con materiali riciclati al 100%, esclusi i bordi e le decorazioni, come passo verso un

futuro migliore.

Il Fourth kit AC Milan x PUMA x PLEASURES è disponibile in tutti gli store ufficiali

AC Milan, su store.milan.com, nei PUMA Store, su PUMA.com e presso selezionati

retailer a livello globale a partire da oggi.

REVEAL DATE: 8 febbraio 2024, 09:00 CET

GLOBAL ISD: 8 febbraio 2024, 09:00 CET

