Quarta maglia AC Milan 2023/24: la preview UFFICIALE del nuovo kit! Ecco tutte le immagini dell’evento – NEWS

Arrivano nuove immagini sulla nuova quarta maglia Milan 2023/24. Questa sera è andato in scena presso lo Spazio Maiocchi di Milano un evento esclusivo per il lancio della nuova quarta divisa del club rossonero con la Puma, a cui hanno partecipato in tantissimi.

Tra i presenti anche Furlani, Theo Hernandez, Giroud, Leao e Musah. Hanno preso parola durante l’evento Okafor (per la squadra maschile) e Giuliani e Dompig (per la squadra femminile).

