Quarta maglia AC Milan 2023/24, a AC Milano la preview del nuovo kit! Tanti rossoneri presenti all’evento, ecco chi c’è – NEWS

Quarta maglia Milan 2023/24, a Milano la preview del nuovo kit! Le prime FOTO e i tanti rossoneri presenti all’evento

L’inviato Daniele Grassini – È in corso, presso lo Spazio Maiocchi di Milano, la preview esclusiva della quarta maglia Milan 2023/2024. All’evento organizzato dalla Puma ci sono tantissimi rossoneri. Ecco le prime foto della nuova maglia.

Tra i presenti anche l’amministratore delegato Giorgio Furlani, i calciatore della squadra maschile Rafael Leao, Noak Okafor, Olivier Giroud, Yunus Musah, e le calciatrici della squadra femminile Chanté Dompig e Laura Giuliani.

