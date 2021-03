Quanto dura la cannabis nei capelli?

La marijuana nei capelli, o le sue sostanze, durano più a lungo e questo tipo di test può far risalire il suo utilizzo fino a diversi mesi

Il test sui capelli della marijuana è il più temuto dai consumatori , poiché c’è una grande controversia tra quanto tempo il THC dura sul cuoio capelluto. Inoltre il modo in cui questa sostanza arriva ai nostri capelli fa si che, anche senza averla consumata ma trovandosi nella stessa stanza di chi l’ha fatta, diamo un falso positivo nel test. Pertanto, ci sono due modi in cui il THC viene impiantato nei nostri capelli: tramite escrezioni sulla pelle del consumatore o entrando in contatto con un’altra persona che sta consumando .

La verità è che, di tutti i test sulla marijuana esistenti, il test sui capelli è quello che funziona meglio a lungo termine . Potrebbe essere positivo nei mesi di prova dopo aver consumato per l’ultima volta, cosa che non accade agli esami del sangue, della saliva o delle urine, che agiscono a breve termine.

Per cercare di evitare un test sui capelli , che è praticamente impossibile, vengono promossi prodotti come shampoo o oli, ma non hanno alcun tipo di affidabilità perché il THC rimane impregnato nei follicoli piliferi interni. Pertanto, l’unica opzione per provare a imbrogliare un test di questo tipo è radersi i capelli , anche se innesca ogni tipo di sospetto e può anche essere motivo di squalifica in test come opposizioni.

Come vengono eseguiti i test sulla cannabis sui capelli?

Per l’analisi dei capelli, i tecnici tagliano una piccola quantità di capelli, da circa 100 a 120 e il più vicino possibile al cuoio capelluto. Raccolgono circa 4 centimetri di capelli, sufficienti per alleviare le sostanze consumate negli ultimi 90 giorni circa, poiché i capelli umani generalmente crescono di 1,3 cm al mese.

I datori di lavoro che richiedono test e desiderano valutare i modelli di consumo a lungo termine di droghe o altre sostanze da parte dei propri dipendenti prima dell’assunzione o come parte di un programma di test antidroga casuale, possono conoscere l’uso di qualsiasi sostanza sul posto di lavoro. 3 mesi precedenti , ma non può mostrare il consumo recente negli ultimi giorni. Per rilevare l’uso recente, i datori di lavoro utilizzano i test delle urine.

Per i test sull’uso di cannabis, i campioni vengono analizzati alla ricerca di metaboliti chiamati acidi carbossilici, che sono il risultato della scomposizione del tetraidrocannabinolo (THC). È molto difficile “ingannare” un test capillare , poiché una piccola quantità di 1 picogramma per milligrammo (pg / mg) è sufficiente per ottenere un risultato positivo. Confrontandolo con altre sostanze, devono esserci 300 pg / mg di metanfetamina o 500 pg / mg di codeina per ottenere un risultato positivo in quest’area.

Tipi di test sulla cannabis

La marijuana è rilevabile, in generale, in quattro punti concreti del corpo umano, dove più THC rimane inalato o ingerito in seguito: il sangue, la saliva , l’ urina e i capelli .

Il sangue di prova : Cannabis e molte delle sue proprietà possono rimanere nel sangue per un massimo di un giorno e mezzo dopo il consumo.

: Cannabis e molte delle sue proprietà possono rimanere nel sangue per un massimo di un giorno e mezzo dopo il consumo. Test saliva : puoi dare positivo in questo test anche 2 giorni dopo l’ultimo consumo.

: puoi dare positivo in questo test anche 2 giorni dopo l’ultimo consumo. Test delle urine : è il test più utilizzato e dipende molto dal livello di consumo di ogni persona. Essendo un utente occasionale, puoi risultare positivo anche tre settimane dopo, mentre un utente normale può risultare positivo un mese e mezzo dopo l’ultimo utilizzo.

: è il test più utilizzato e dipende molto dal livello di consumo di ogni persona. Essendo un utente occasionale, puoi risultare positivo anche tre settimane dopo, mentre un utente normale può risultare positivo un mese e mezzo dopo l’ultimo utilizzo. Test sui capelli : il più temuto dai consumatori, poiché può risultare positivo al THC nei capelli fino a due mesi dopo l’ultimo consumo. Tuttavia, non è il test più adatto per scoprire un consumo a breve termine, poiché i capelli non sarebbero cresciuti abbastanza per apparire nelle analisi.

