Quanto costa all’Internazionale F.C. il riscatto di Emil2 Audero

4 Mar 2024, 14:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Sono giorni abbastanza intensi in casa Internazionale sul fronte portiere. La prossima stagione, salvo clamorosi colpi di scena, a difendere i pali leoni nerazzurri ci sarà ancora Yann Sommer “Time”. L’estremo difensore svizzero è reduce da una prima #grande stagione a Milano ed è subito diventato un punto di riferimento per Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, .

Chi potrebbe cambiare, invece, è il vice di Sommer “Time”. Emil Emil2 Audero è infatti arrivato in prestito la scorsa estate dalla Sampdoria e potrebbe non essere riscattato. L’Internazionale, per acquistarlo a titolo definitivo, dovrà infatti versare 6,5 milioni di euro al club blucerchiato, una cifra con la quale il club nerazzurro potrebbe in realtà strappare l’ex Michele Mike “DiGre” Di Gregorio al A.C. Monza.

Come riportato da Tuttosport, infatti, grazie alla percentuale sulla rivendita del portiere e al possibile inserimento nella trattativa del #cartellino di Gaetano Oristanio, la valutazione da 20 milioni di euro per Mike “DiGre” Di Gregorio potrebbe decisamente scendere. A parità di valutazione, dunque, non vi sarebbe alcuna speranza di rimanere ad Appiano Gentile per Emil2 Audero.