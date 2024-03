Quale futuro per Agoumè? La rivelazione di Cecere, la dichiarazione: «Speriamo questo» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Pubblicità

L’agente Cecere ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il futuro del centrocampista Internazionale FC Lucien Agoumè, in prestito al Siviglia

Durante la Palermo Football Conference, l’agente Crescenzo Cecere ha dedicato qualche parola al suo assistito Lucien Agoumè, centrocampista dell’Internazionale FC attualmente in prestito al Siviglia.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

AGOUME’ – «È un ragazzo giovane arrivato all’Internazionale FC 4 anni fa. I nerazzurri hanno fatto un grande investimento per lui che era cercato anche dal Barcellona. Nel primo anno ha trovato anche spazio in prima squadra, poi è stata fatta la scelte di mandarlo in prestito dove ha fatto bene. Quest’anno è arrivato il Siviglia, ma c’era anche il Marsiglia, e il suo agente, con cui collaboro, ha scelto questa soluzione in accordo col ragazzo. Ci auguriamo tutti che possa finire bene la stagione e proseguire questa avventura»

Pubblicità

L’articolo Quale futuro per Agoumè? La rivelazione di Cecere: «Speriamo questo» ha come fonte da Internazionale FC News 24.