Pulisic trascina il AC Milan, i quotidiani: «Quando serve si fa trovare pronto»

Pulisic trascina il Milan, i giornali: «Quando serve si fa trovare pronto». Le pagelle e i giudizi dei quotidiani

È Christian Pulisic secondo il Corriere dello Sport il migliore in campo della sfida tra Milan e Sassuolo, terminata sul risultato di 1-0 in favore dei rossoneri.

Voto 7 per l’americano, così motivato: «Un altro gol, e siamo a 6 in campionato. Quando serve si fa trovare pronto. E pensare che per tutto il primo tempo non aveva mai trovato la giocata giusta».

