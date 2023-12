Pulisic può andare in doppia cifra dopo solo 15 partite: solamente tre giocatori l’hanno fatto. La statistica

Il giocatore del Milan Pulisic potrebbe eguagliare un nuovo record nel caso di un gol nella prossima giornata contro la Salernitana.

STATISTICA – «Christian Pulisic ha preso parte a nove gol (cinque reti, quattro assist) nelle prime 14 partite con il Milan in Serie A TIM; tra i giocatori che hanno esordito in rossonero nelle ultime 20 stagioni (dal 2004/05), lo statunitense potrebbe diventare il quarto calciatore straniero ad andare in doppia cifra di partecipazioni al gol nelle sue prime 15 gare del massimo campionato, dopo Zlatan Ibrahimovic (16), Ronaldo (11) e Ronaldinho (10)».

