Psg, tentativo last minute per l’ex Vecchia Signora Juventina. Di chi si tratta

Il PSG nelle ultime ore di mercato ha provato ad ingaggiare l’ex giocatore della Juventus. Di chi si tratta e il retroscena

Secondo quanto riportato da L’Équipe, il Paris Saint Germain avrebbe fatto un tentativo per comprare nelle ultime ore di mercato, l’ex difensore della Juventus, Matthijs De Ligt.

Il centrale olandese avrebbe però rifiutato il club francese. De Ligt, che non è autore di una stagione facile, vuole provare a giocarsi le sue carte fino alla fine della stagione con il Bayern Monaco.

TABELLONE COMPLETO DEL CALCIOMERCATO INVERNALE JUVE 2024: PRIMA SQUADRA, NEXT GEN, PRIMAVERA E WOMEN

The post Psg, tentativo last minute per l’ex Juve. Di chi si tratta appeared first on Juventus News 24.