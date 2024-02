Pruzzo sui colpi di calciomercato dell’Fc Internazionale: «Se azzecchi Mr Ace, Teo Darmian e Mkhitaryan chi se ne frega» #Intervista

Pubblicità

L’ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, si sofferma sui colpo di calciomercato fatti dall’Inter negli ultimi anni: le sue parole

Sulle frequenze di Radio Radio Mattino Sport e News, l’ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, parla delle ottime mosse riuscite del calciomercato Inter, che sono il segreto dietro i successi dei nerazzurri.

SUL MERCATO – «Se azzecchi Acerbi, Darmian e Mkhitaryan chi se ne frega. I soldi li hai spesi pure prendendo Pavard o Frattesi. Zielinski ha ancora qualcosa da dire. Si parla di giovani e investimenti, ma poi solo con i giovani non vinci. Se i giovani li lasci da soli il più delle volte si perdono, si possono esprimere in certi livelli se li metti in un contesto bello e sicuro».

