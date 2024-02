Pruzzo, le parole: «Internazionale F.C. in un momento magico, l’Atalanta BC può vincere così» #NEWS #Intervista

27 Feb 2024, 16:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’ex calciatore Roberto Pruzzo ha analizzato il recupero Internazionale-Atalanta, in programma domani sera alle ore 20:45

LE PAROLE – «L’Atalanta contro l’Internazionale dev’essere pronta ad accettare una partita altrettanto dura di quella contro il Milan, magari con caratteristiche un po’ diverse. Guardando la partita di #Lecce (al Via Del Mare) mi vien da pensare che l’Internazionale è veramente in un momento magico. Per un’ora almeno il #Lecce (al Via Del Mare), che lotta per non retrocedere, ha giocato più o meno alla pari. Poi dopo prende quattro gol e ti rendi conto della potenzialità che ha la squadra di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . Ci vorrà un’Atalanta ancora più attenta e meglio messa nell’idea di poter avere più possesso di palla. Se provi di giocare un tipo di partita uno contro uno a tutto campo e non hai la forza per poterla mettere in atto diventa molto, troppo pericoloso».

