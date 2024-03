Pruzzo, la dichiarazione: «Fc Internazionale? Mister Inzaghi ha una grossa colpa, ecco quale» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

L’ex calciatore Roberto Pruzzo ha fortemente criticato Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro, dopo l’eliminazione dell’Internazionale FC in Champions League

Roberto Pruzzo ha analizzato l’eliminazione dell’Internazionale FC in Champions League concentrandosi sulle responsabilità di Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro, . Le sue parole a Radio Radio.

LE PAROLE – «Inzaghi, il Demone nerazzurro, ha sbagliato tutti i cambi, vuol dire che la responsabilità è anche sua. Non è riuscito a contenere la partita, anche se forse non ti potevi aspettare un Atletico così forte e aggressivo per novanta minuti. L’avversario, per una volta, è stato superiore. L’Internazionale FC ha avuto anche occasioni clamorose, ma questa volta deve accettare la sconfitta»

L’articolo Pruzzo: «Internazionale FC? Inzaghi, il Demone nerazzurro, ha una grossa colpa, ecco quale» ha come fonte da Internazionale FC News 24.