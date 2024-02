21:02, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Prossime partite Juve: il calendario del mese di marzo dei bianconeri. La squadra di Mister Max Allegri giocherà 4 partite

La Juve ha chiuso il suo mese di febbraio con una vittoria col Frosinone, la prima dopo 4 partite senza successi. Sono 4 le gare che i bianconeri di Mister Max Allegri giocheranno a marzo, tutte in campionato.

Si partirà domenica 3, alle 20:45, al Maradona col Napoli. La Juve, poi, giocherà in casa con Atalanta (domenica 10 marzo ore 18) e Genoa (domenica 17 marzo ore 12:30). L’ultimo match di marzo è in programma sabato 30 alle 18 all’Olimpico contro la Lazio.

