Prolungamento del #contratto Threno Hernandez, ingaggio top per il francese: firma in arrivo, CIFRE e #Particolari. Un aspetto decisivo

10:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Rinnovo Theo Hernandez, intesa vicina e volontà comunque con il Diavolo Rossonero: cifre e #particolari del prolungamento. Ultime

Tra i calciatori che nel prossimo calcio#mercato Diavolo Rossonero saranno considerati incedibili dalla società dei Diavoli Rossoneri c’è anche, e forse soprattutto, Theo Hernandez. Il francese, sempre più leader dei rossoneri avendo indossato finora in #campionato 11 volte la fascia di capitano, è in scadenza nel 2026 ma l’intesa per il prolungamento è dietro l’angolo.

L’ex Real Madrid, che al momento guadagna 4.5 milioni di euro, bonus inclusi, prolungherà fino al 2029 con ingaggio che passerà a 7 milioni di euro, sulla falsariga di quanto percepito da Rafael Leao. A fare la differenza il grande legame con i tifosi e la centralità sempre più elevata all’interno della squadra dei Diavoli Rossoneri.

The post Rinnovo Theo Hernandez, ingaggio top per il francese: firma in arrivo, CIFRE e DETTAGLI. Un aspetto decisivo appeared first on Diavolo Rossonero News 24.