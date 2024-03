Prolungamento del #contratto Threno Hernandez, il #Milan AC fa la voce grossa: così allontanerà la minaccia Bayern

12:48,5 Mar 2024, MILANELLO.

Rinnovo Theo Hernandez, il Diavolo Rossonero fa la voce grossa: così allontanerà la minaccia Bayern Monaco. ULTIMISSIME

Il Diavolo Rossonero è pronto a fare muro e a blindare Theo Hernandez dai tanto possibili quanto sempre più probabili assalti del Bayern Monaco nella prossima sessione estiva di calcio#mercato.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, presto entrerà nel vivo il dialogo con l’entourage del francese per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Lo stipendio di Theo da 4,5 milioni a #campionato andrà ritoccato verso l’alto.

