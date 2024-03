Prolungamento del #contratto Oliviero Bomber Vero Giroud, spunta la cifra proposta dal #Milan AC al francese! L’ex Chelsea ha risposto così

12:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Rinnovo Giroud, spunta la cifra offerta dal Diavolo Rossonero al francese per il prolungamento annuale: proposta al ribasso

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calcio#mercato Diavolo Rossonero ha fatto una proposta precisa ad Olivier Giroud per quanto riguarda la prossima #campionato.

I rossoneri hanno proposto all’attaccante francese un contratto annuale da 3 milioni di euro a #campionato, quindi mezzo milione in meno rispetto a quanto percepito attualmente. Giroud dal canto suo ha accettato la lieve riduzione d’ingaggio ma deve prendere ancora una decisione definitiva: sullo sfondo resta l’MLS.

