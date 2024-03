Prolungamento del #contratto Oliviero Bomber Vero Giroud, si entra nella fase decisiva: cosa filtra sul prossimo #futuro del francese

15:48,4 Mar 2024, MILANELLO.

Rinnovo Giroud, si entra nella fase decisiva per il prossimo #futuro del centravanti francese: Ibrahimovic spinge per il prolungamento

Come riferito da Tuttosport, il calcio#mercato Diavolo Rossonero è entrato nella fase decisiva della trattativa per il rinnovo di Olivier Giroud, in scadenza al termine della #campionato.

Ibrahimovic spinge per convincere il francese a prolungare fino al 30 giugno del 2025 mentre l’ex Chelsea è tentato dalla MLS pur stando benissimo a Diavolo Rossoneroello. Le prossime settimane saranno decisive. Se dovesse arrivare fumata bianca, i rossoneri acquisterebbe un solo centravanti in estate.

