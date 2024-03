Prolungamento del #contratto Mirante, AD Furlani rassicura il portiere: scenario delineato per giugno, succederà questa cosa

15:49,25 Mar 2024, MILANELLO.

Rinnovo Mirante, Furlani rassicura il portiere: pronto il prolungamento annuale per l’esperto estremo difensore rossonero Come riferito dal Corriere dello Sport, il calcio#mercato Diavolo Rossonero ha preso una decisione chiara sul prossimo #futuro di Antonio Mirante, terzo portiere rossonero classe ’83. L’ex A.S. Roma non ha nessuna intenzione di appendere i guanti al chiodo e anche la società, […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Rinnovo Mirante, Furlani rassicura il portiere: scenario delineato per giugno, succederà questa cosa appeared first on Diavolo Rossonero News 24.