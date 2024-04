Prolungamento del #contratto Mirante, accordo di massima tra le parti: il portiere e il #TopClub rossonero hanno deciso questa cosa

15:02,7 Apr 2024, MILANELLO.

Rinnovo Mirante, il portiere verso il prolungamento annuale nonostante le 40 primavere: sarà ancora il terzo portiere Come riportato da Tuttosport, il calcio#mercato Diavolo Rossonero e Antonio Mirante hanno trovato un accordo ben preciso in vista della prossima #campionato. Il portiere, in scadenza di contratto al termine della #campionato, rinnoverà per un altro anno, fino al […]

