Prolungamento del #contratto Magic Mike Maignan, spunta la richiesta del francese a AD Furlani: resta solo con quella cifra. ULTIMISSIME

Rinnovo Maignan, il portiere francese, in scadenza di contratto nel 2026, ha fatto una precisa richiesta a Furlani Come riferito da Tuttosport, il rinnovo di Mike Maignan, attualmente in scadenza nel 2026, resta un tema molto complicato all’interno del calcio#mercato Diavolo Rossonero. Il portiere francese, che attualmente guadagna 2.8 milioni di euro a #campionato, bonus inclusi, […]

