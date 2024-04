Prolungamento del #contratto Magic Mike Maignan, si apre uno spiraglio! Il portiere abbassa le pretese. #tutti i #particolari

12:01,1 Apr 2024, MILANELLO.

Rinnovo Maignan, si apre un’importante spiraglio per il prolungamento del francese: scende la richiesta, i #particolari Importante indiscrezione rilanciata da Tuttosport sul calcio#mercato Diavolo Rossonero e in particolare sul rinnovo di Mike Maignan, portiere francese in scadenza di contratto il 30 giugno del 2026. Negli ultimi giorni si è aperto più di uno spiraglio visto che […]

