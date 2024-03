Prolungamento del #contratto Magic Mike Maignan #Milan AC: due passaggi da completare prima dell’Europeo. La strategia

11:48,17 Mar 2024, MILANELLO.

Rinnovo Maignan Diavolo Rossonero: due passaggi da completare prima dell’Europeo. La strategia dei rossoneri e le ultime

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulla questione rinnovo per quanto riguarda Mike Maignan. L’obiettivo dei rossoneri è ovviamente quello di trovare un’intesa per il prolungamento.

Presto tra le parti potrebbe arrivare il momento di intavolare i discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Adeguamento e firma, questi sono i passaggi da completare presumibilmente entro l’Europeo di giugno.

