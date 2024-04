Prolungamento del #contratto Magic Mike Maignan, il #Milan AC gli propone il doppio dell’ingaggio: ma potrebbe non bastare #NEWS

18:01,3 Apr 2024, MILANELLO.

Rinnovo Maignan, il Diavolo Rossonero gli propone il doppio dell’ingaggio: ma potrebbe non bastare. Le #news sul portiere francese Maignan e il Diavolo Rossonero si sono già incontrati per parlare di un possibile rinnovo e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il portiere francese chiederebbe almeno di raddoppiare il proprio stipendio che è attualmente di 2.8 […]

