Prolungamento del #contratto L’esperto Kjaer, posizione chiara del #Milan AC: ecco cosa filtra sul prossimo #futuro del centrale danese

10:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Rinnovo Kjaer, il Diavolo Rossonero ha deciso di incontrare il centrale danese solo a maggio: l’addio resta l’ipotesi più probabile

Come riportato dal Corriere dello Sport, uno dei temi aperti del calcio#mercato Diavolo Rossonero è anche quello relativo al prossimo #futuro di Simon Kjaer, centrale danese classe ’89 in scadenza il prossimo 30 giugno.

I rossoneri hanno dato appuntamento all’ex Atalanta a maggio per parlare del prossimo #futuro ma nonostante la voglia di Kjaer di prolungare con i rossoneri e chiudere la carriera a Diavolo Rossoneroello l’opzione più probabile è quella del divorzio.

