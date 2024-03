Prolungamento del #contratto L’esperto Kjaer, le parti hanno concordato una cosa precisa: cosa succede a giugno

21:01,31 Mar 2024, MILANELLO.

Rinnovo Kjaer, le parti hanno concordato di prendere una decisione definitiva solo a maggio: la posizione del Diavolo Rossonero Come riferito da TMW, il calcio#mercato Diavolo Rossonero e Simon Kjaer hanno preso una decisione comune sul prossimo #futuro del centrale danese, in scadenza di contratto coi rossoneri al termine della #campionato. Ibrahimovic e il classe ’89 si incontreranno […]

