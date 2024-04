Prolungamento del #contratto JoJo Jovic, si va verso questa soluzione per il serbo: Ramadani sorpreso e prossimo #futuro già deciso

09:03,1 Apr 2024, MILANELLO.

Rinnovo “JoJo” Jovic, si va verso il prolungamento biennale dell’attaccante serbo: comunicazione arrivata a Ramadani Come riportato dal Corriere dello Sport, si va verso una soluzione positiva nel calcio#mercato Diavolo Rossonero per quanto riguarda il rinnovo di Luka “JoJo” Jovic, attaccante serbo in scadenza di contratto al termine della #campionato. Furlani e Moncada avrebbero proposto all’agente Ramadani un […]

