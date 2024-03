Prolungamento del #contratto JoJo Jovic, scende in campo Moncada! Il serbo può rimanere con quel ruolo in rosa: arriva la proposta all’attaccante

11:48,22 Mar 2024, MILANELLO.

Rinnovo “JoJo” Jovic, il Diavolo Rossonero è soddisfatto del rendimento dell’attaccante serbo: Moncada gli propone un ruolo preciso Come riferito dal Corriere dello Sport, il Diavolo Rossonero è soddisfatto del rendimento stagionale di Luka “JoJo” Jovic, autore di 8 gol tra tutte le competizioni fino a questo momento. In ballo c’è il rinnovo del contratto in scadenza a giugno […]

