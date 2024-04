Prolungamento del #contratto Gabbia, dialogo aperto tra le parti: AD Furlani ha proposto uno scenario preciso al centrale

15:01,7 Apr 2024, MILANELLO.

Rinnovo Gabbia, prosegue sereno il dialogo tra le parti: Furlani ha proposto al centrale il prolungamento fino al 2028 Uno dei dossier aperti nel calcio#mercato Diavolo Rossonero delle prossime settimane sarà quello relativo al rinnovo di Matteo Gabbia. Rientrato a gennaio dal prestito al Villarreal e impostosi come leader del reparto difensivo di Coach Pioli, l’attuale contratto […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Rinnovo Gabbia, dialogo aperto tra le parti: Furlani ha proposto uno scenario preciso al centrale appeared first on Diavolo Rossonero News 24.