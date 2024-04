Prolungamento del #contratto Gabbia, clima disteso tra le parti: fumata bianca vicina, ci pensa Ibra Magia

12:01,1 Apr 2024, MILANELLO.

Rinnovo Gabbia, clima disteso tra le parti: il centrale verso il prolungamento fino al 30 giugno del 2028. I #particolari Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, è vicino nel calcio#mercato Diavolo Rossonero il rinnovo di Matteo Gabbia, difensore centrale rossonero attualmente in scadenza a giugno del 2026. Le parti sarebbero vicinissime all’accordo fino al 2028 con […]

