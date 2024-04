Prolungamento del #contratto Capitan Calabria, spunta la richiesta a AD Furlani: si aspetta questo dal #TopClub

00:02,2 Apr 2024, MILANELLO.

Rinnovo Calabria, il terzino vuole rimanere al Diavolo Rossonero: spunta una precisa richiesta a Furlani. Ecco cosa si aspetta Come riportato da calcio#mercato.com, uno dei temi aperti nel prossimo calcio#mercato Diavolo Rossonero sarà quella relativa al rinnovo di Davide Calabria, attualmente in scadenza nel 2025. Il capitano rossonero, bandiera de #club, vuole rimanere a Diavolo Rossoneroello ma ha […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Rinnovo Calabria, spunta la richiesta a Furlani: si aspetta questo dal #club appeared first on Diavolo Rossonero News 24.