Prolungamento del #contratto Capitan Calabria, AD Furlani tranquillizza il capitano: piano preciso per il terzino, accadrà questo in estate

22:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Rinnovo Calabria, Furlani ha tranquillizzato il terzino italiano in scadenza di contratto nel 2025: presto il prolungamento Come riferito da calcio#mercato.com, tra i temi aperti del calcio#mercato Diavolo Rossonero c’è anche quello relativo al rinnovo di Davide Calabria, terzino rossonero in scadenza a giugno del 2025. Nei giorni scorsi Furlani, a nome della dirigenza, ha tranquillizzato […]

