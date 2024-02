Paul Pogba è in attesa che venga fissata una nuova data per il processo legato alla positività al doping: le ultime novità

I legali di Paul Pogba hanno chiesto uno slittamento del processo per doping. Adesso si attende che venga fissata una data. Il termine è ormai scaduto, ma come rivelato dal Corriere dello Sport, l’organo giudicante non sembra avere troppa premura nel fissare l’udienza visto che è stato lo stesso pool difensivo del francese a chiedere il rinvio dopo il 15 febbraio.

Pubblicità

La nuova data per il processo Pogba potrebbe essere fissata a metà marzo.

Pubblicità

The post Processo Pogba, termine scaduto, si attende nuova data: gli aggiornamenti appeared first on Juventus News 24.