PROBLEMI in attacco: Mister Inzaghi ha l’ASSO nella manica per risolverli

Parlare di difficoltà per l’attacco dell’Inter sembra quasi un controsenso: i nerazzurri hanno il capocannoniere del campionato, Lautaro Martinez, e un compagno di reparto come Thuram, molto più che affidabile. Tuttavia, il dislivello tra i titolari e le riserve non può essere ignorato e lo stesso Inzaghi starebbe pensando a una soluzione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, viste le scarse risposte date da Arnautovic e soprattutto Sanchez, nella testa del tecnico starebe prendendo sempre più piede l’idea di schierare Mkhitaryan al fianco di uno tra Thuram e Lautaro. Sarebbe una soluzione da adottare principalmente a gara in corso, per far rifiatare uno dei due.

L’armeno ha l’intelligenza tattica e i tempi di inserimento per il ricoprire il ruolo in modo efficace. Peraltro, un suo avanzamento libererebbe ulteriore spazio per Frattesi, che contro l’Hellas Verona ha dimostrato di avere la fame giusta per ritagliarsi maggiore spazio.

L’opinione di Passione Inter

Inzaghi deve trovare delle soluzioni alternative in attacco, perché, come scritto anche dalla Rosea, difficilmente troverà assistenza dal mercato. La speranza è sempre nella crescita improvvisa di Sanchez e Arnautovic, ma dopo metà stagione i dubbi cominciano a farsi sempre più concreti e preoccupanti.