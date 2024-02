Probabili undici Verona Signora Juve: ci sono cinque novità rispetto all’Udinese

Probabili formazioni Verona Juve: ci sono cinque novità rispetto all’Udinese. Queste le possibili scelte di Allegri

Potrebbero essere ben cinque le novità di formazione della Juve che oggi scenderà in campo al Bentegodi, dalle 18, per affrontare il Verona nel match valido per la 25° giornata di Serie A.

Rispetto alla sconfitta con l’Udinese dovrebbe giocare Rugani al posto di Bremer (e non Alex Sandro) con Danilo di nuovo in campo. A centrocampo è probabile il rientro di Kostic in luogo di Weah. In attacco, infine, la coppia dovrebbe essere Vlahovic–Yildiz invece che Milik-Chiesa.

