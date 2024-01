Probabili undici Vecchia Signora Juventina Salernitana: ULTIME sulle scelte di Allegri

Probabili formazioni Juve Salernitana: le ULTIME novità sulle scelte di Allegri in vista del match di Coppa Italia

Juve in campo questa sera contro la Salernitana per il match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, esordio stagionale per i bianconeri nella competizione.

Come annunciato ieri da Allegri, sicuri del posto Perin, Rugani e Chiesa, con Szczesny, Bremer e Vlahovic verso la panchina. Al centrocampo i rientri di Cambiaso, Miretti e Iling-Junior, in avanti Milik si candida per un posto dal primo minuto.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Milik, Chiesa. All. Allegri

