Probabili undici Vecchia Signora Juventina-Salernitana: turnover per Allegri in Coppa Italia

Probabili formazioni Juve-Salernitana: turnover per Allegri in Coppa Italia, le ULTIME sulle scelte

La Juve torna allo Stadium per la sfida alla Salernitana in Coppa Italia. Tanti cambi per Allegri rispetto alla Roma: ci sarà spazio per Perin, Rugani, Miretti, Iling-Junior, davanti la coppia Milik-Chiesa. Ecco le possibili scelte dell’allenatore.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Milik, Chiesa. All. Allegri.

