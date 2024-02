25 Feb 2024, 10:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Probabili formazioni Lecce Internazionale: turnover Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , ma ha ancora due dubbi da sciogliere a poche ore dal fischio d’inizio

Ampio turnover per Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, in Lecce-Internazionale. Resistono due ballottaggi: quello in difesa tra Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck e Pavard e quello in attacco tra Maravilla Sanchez e Arna Letale.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D’Aversa.

Internazionale (3-5-2): Emil2 Audero; Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck (Pavard), Stef “Muro” De Vrij, L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto; Denzel “DoubleD” Dumfries, “Er Frate” Frattesi, “Charles” Asslani, l’Armeno che corre come un treno Mhyky, Dimash, il ragazzo della Curva Nord, ; Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , Maravilla Sanchez (Arna Letale). All. Inzaghi, il Demone Nerazzurro, .

