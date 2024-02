Probabili undici Signora Juve Udinese: le ULTIME sulle scelte di Mister Max Allegri

Probabili formazioni Juve Udinese: le ULTIME sulle scelte di mister Allegri in vista del match in programma questa sera

La Juve torna in campo questa sera contro l’Udinese per il match che chiude la giornata numero 24 di questo campionato.

Allegri orientato a riproporre il solito 3-5-2, con Alex Sandro in difesa al posto dello squalificato Danilo. A centrocampo solito trio con McKennie, Locatelli e Rabiot, mentre in avanti Chiesa è favorito su Yildiz per un posto al fianco di Milik. Sulla fascia sorpresa con l’esclusione di Kostic, mentre dall’inizio dovrebbe partire Weah.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa. All. Allegri

