Probabili undici Signora Juve Udinese: le NEWS sulle scelte di Mister Max Allegri

Probabili formazioni Juve Udinese: le ultime sulle scelte di Allegri per la partita in programma domani allo Stadium

Giorno di vigilia per la Juve che domani scenderà in campo allo Stadium per affrontare l’Udinese nel match che chiuderà la 24° giornata di Serie A.

Pubblicità

Allegri, privo di Danilo squalificato, dovrebbe schierare Alex Sandro. In attacco Chiesa parte in vantaggio su Yildiz mentre Milik prenderà il posto di Vlahovic. Queste le probabili formazioni.

Pubblicità

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik.

Pubblicità

The post Probabili formazioni Juve Udinese: le ultime sulle scelte di Allegri appeared first on Juventus News 24.