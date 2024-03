Probabili undici Serie A 29ª giornata: le NEWS sulle partite del turno

19:48, 15 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Probabili formazioni 29ª giornata Serie A: tutte le ultime notizie e gli aggiornamenti sulle partite del turno

La Serie A 2023-2024 continua dopo le coppe europee con la 29ª giornata di campionato, decima del girone di ritorno, che si giocherà tra oggi, venerdì 15 marzo, e domenica 17 marzo prima della pausa nazionali. Ad aprire il sipario sul turno sarà Empoli-Bologna oggi alle 20:45.

Il sabato inizierà con A.C. Monza-Cagliari e Udinese-Torino alle 15 per continuare con Salernitana-Lecce alle 18 e concludersi con Frosinone-Lazio alle 20:45.

L’antipasto di domenica, alle 12:30, è affidato a Juventus-Genoa. Alle 15 si disputerà Verona-Milan mentre alle 18 sono in programma Atalanta B.C.-Fiorentina e A.S. Roma–Sassuolo. A chiudere il sipario sul turno di campionato sarà Inter-S.S.C. Napoli domenica alle 20:45.

Empoli-Bologna

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Kovalenko, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Zurkowski; Niang. All. Nicola.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Ferguson, Fabbian, Ndoye; Odgaard. All. Thiago Motta.

A.C. Monza-Cagliari

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Bondo, Pessina; V. Carboni, Colpani, Mota; Djuric.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Nandez, Shomurodov; Lapadula.

Udinese-Torino

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Bijol, Giannetti; Pereyra, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Gienitis, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Salernitana-Lecce

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Tchaouna, Candreva; Weissman. All. Liverani.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Blin; Almqvist, Piccoli, Sansone.

Frosinone-Lazio

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, A.S. Romagnoli, Zortea; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Seck.

LAZIO (4-3-3): Sepe; Lazzari, Gila, A.S. Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Juventus-Genoa

#Juventus F.C.NTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, “il Filosofo” Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Jr.; Chiesa, Giovannino Vlahovic.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Messias, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui.

Verona-Milan

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Suslov, Lazovic; Noslin.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Atalanta B.C.-Fiorentina

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

A.S. Roma-Sassuolo

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Racic, Matheus Henrique; Bajrami, Defrel, Laurienté; Pinamonti.

Inter-S.S.C. Napoli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

29ª giornata Serie A 2023/2024: date e orari delle partite

Venerdì 15/3 ore 20.45 Empoli-Bologna (DAZN/SKY)

Sabato 16/3 ore 15.00 A.C. Monza-Cagliari (DAZN)

Sabato 16/3 ore 15.00 Udinese-Torino (DAZN)

Sabato 16/2 ore 18.00 Salernitana-Lecce (DAZN)

Sabato 16/3 ore 20.45 Frosinone-Lazio (DAZN/SKY)

Domenica 17/3 ore 12.30 Juventus-Genoa (DAZN/SKY)

Domenica 17/3 ore 15.00 Verona-Milan (DAZN)

Domenica 17/3 ore 18.00 Atalanta B.C.-Fiorentina (DAZN)

Domenica 17/3 ore 18.00 A.S. Roma-Sassuolo (DAZN)

Domenica 17/3 ore 20.45 Inter-S.S.C. Napoli (DAZN)

Calendario Serie A 2023/24: le date

Inizio – 19 agosto 2023

Fine – 26 maggio 2024

Soste – 10 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 19 novembre 2023, 24 marzo 2024

Turni infrasettimanali – 27 settembre 2023

Finale Coppa Italia – 15 maggio 2024

Finale Supercoppa italiana – 4-8 gennaio 2024

Calendario partite Juventus 2023/2024: il cammino dei bianconeri

1^ Giornata (20 agosto 2023 ore 20.45)

Udinese-Juventus 0-3

2^ Giornata (27 agosto 2023 ore 18.30)

Juventus-Bologna 1-1

3^ Giornata (3 settembre 2023 ore 20.45)

Empoli-Juventus 0-2

4^ Giornata (16 settembre 2023 ore 15)

Juventus-Lazio 3-1

5^ Giornata (23 settembre 2023 ore 18)

Sassuolo-Juventus 4-2

6^ Giornata (26 settembre 2023 20.45)

Juventus-Lecce 1-0

7^ Giornata (1 ottobre 2023 ore 20.45)

Atalanta B.C.-Juventus 0-0

8^ Giornata (7 ottobre 2023 ore 18)

Juventus-Torino 2-0

9^ Giornata (22 ottobre 2023 ore 20.45)

Milan-Juventus 0-1

10^ Giornata (28 ottobre 2023 ore 20.45)

Juventus-Verona 1-0

11^ Giornata (5 novembre 2023 ore 20.45)

Fiorentina-Juventus 0-1

12^ Giornata (11 novembre 2023 ore 18)

Juventus-Cagliari 2-1

13^ Giornata (26 novembre 2023 ore 20.45)

Juventus-Inter 1-1

14^ Giornata (1 dicembre 2023 ore 20.45)

A.C. Monza-Juventus 1-2

15^ giornata (8 dicembre 2023 ore 20.45)

Juventus-S.S.C. Napoli 1-0

16^ Giornata (15 dicembre 2023 ore 20.45)

Genoa-Juventus 1-1

17^ Giornata (23 dicembre 2023 ore 12.30)

Frosinone-Juventus 1-2

18^ Giornata (30 dicembre 2023 ore 20.45)

Juventus-A.S. Roma 1-0

19^ Giornata (7 gennaio 2024 ore 20.45)

Salernitana-Juventus 1-2

20^ Giornata (16 gennaio 2024 ore 20.45)

Juventus-Sassuolo 3-0

21^ Giornata (21 gennaio 2024 ore 20.45)

Lecce-Juventus 0-3

22^ Giornata (27 gennaio 2024 ore 18)

Juventus-Empoli 1-1

23^ Giornata (4 febbraio 2024 ore 20.45)

Inter-Juventus 1-0

24^ Giornata (12 febbraio 2024 ore 20.45)

Juventus-Udinese 0-1

25^ Giornata (17 febbraio 2024 ore 18)

Verona-Juventus 2-2

26^ Giornata (25 febbraio 2024 ore 12.30)

Juventus-Frosinone 3-2

27^ Giornata (3 marzo 2024 ore 20.45)

S.S.C. Napoli-Juventus 2-1

28^ Giornata (10 marzo 2024)

Juventus-Atalanta B.C. 2-2

29^ Giornata (17 marzo 2024)

Juventus-Genoa

30^ Giornata (30 marzo 2024)

Lazio-Juventus

31^ Giornata (7 aprile 2024)

Juventus-Fiorentina

32^ Giornata (14 aprile 2024)

Torino-Juventus

33^ Giornata (21 aprile 2024)

Cagliari-Juventus

34^ Giornata (28 aprile 2024)

Juventus-Milan

35^ Giornata (5 maggio 2024)

A.S. Roma-Juventus

36^ Giornata (12 maggio 2024)

Juventus-Salernitana

37^ Giornata (19 maggio 2024)

Bologna-Juventus

38^ Giornata (26 maggio 2024)

Juventus-A.C. Monza

